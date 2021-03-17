Пара из Сочи насиловала дочь, убеждая, что это нормально: всё вскрылось, когда девочка пожаловалась учителю

В Сочи перед судом предстанет 38-летний мужчина и его 40-летняя супруга, которых обвиняют в сексуальном насилии над своей малолетней дочерью. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю.

По версии следствия, надругательства над девочкой со стороны родителей продолжались с января 2015 года по декабрь 2017-го. При этом мать школьницы убеждала её, что такое поведение является нормальным. О происходящем девочка рассказала только в сентябре 2020 года — переборов боязнь, она призналась в случившемся своей учительнице. Педагог обратилась к правоохранителям с соответствующим заявлением.

На время расследования пострадавшую поместили в реабилитационный центр, решается вопрос о лишении мужчины и женщины родительских прав. Сейчас обвиняемые находятся под стражей, следствием собрана достаточная доказательная база, дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.

А ранее Лайф рассказывал историю россиянки, которая умерла от инсульта, узнав, что 14-летняя дочь забеременела от отчима. Девочка скрывала интересное положение от родственников, пока у неё не начал расти живот.

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