Стало известно, под каким гимном выступит сборная России на ЧМ по хоккею
Это решилось по итогам заседания Международной федерации хоккея (IIHF).
Фото © EPA / MAXIM SHIPENKOV / ТАСС
Российская сборная будет выступать на чемпионате мира под гимном Международной федерации хоккея и под флагом Олимпийского комитета России. Об этом заявил президент IIHF Рене Фазель.
Напомним, что наши спортсмены по решению CAS не могут выступать под национальным гимном и под флагом страны до 16 декабря 2022 года.
Отметим, чемпионат мира пройдёт в Латвии с 21 мая по 6 июня.
Хоккей. Интересное по теме
Выбор редакции
РПЛ вводит систему идентификации болельщиков
Мистика в Питтсбурге: Малкин наклеил номер погибшего хоккеиста "Динамо" на шлем и получил травму
Суд арестовал обвиняемого в мошенничестве главу трёх спортивных федераций Власенко
Силуанов рассказал о вариантах сохранения программы льготной ипотеки
Транс-девушка ослепла, когда её облили кислотой, но успела разглядеть в преступнике своего бывшего
Комментариев: 0