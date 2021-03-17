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Стало известно, под каким гимном выступит сборная России на ЧМ по хоккею

Это решилось по итогам заседания Международной федерации хоккея (IIHF).

17 марта 2021, 14:31

Фото © EPA / MAXIM SHIPENKOV / ТАСС

Российская сборная будет выступать на чемпионате мира под гимном Международной федерации хоккея и под флагом Олимпийского комитета России. Об этом заявил президент IIHF Рене Фазель.

Напомним, что наши спортсмены по решению CAS не могут выступать под национальным гимном и под флагом страны до 16 декабря 2022 года.

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Отметим, чемпионат мира пройдёт в Латвии с 21 мая по 6 июня.

Авторы
Кира Громова
Кира Громова

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