Стало известно, под каким гимном выступит сборная России на ЧМ по хоккею

Российская сборная будет выступать на чемпионате мира под гимном Международной федерации хоккея и под флагом Олимпийского комитета России. Об этом заявил президент IIHF Рене Фазель.

Напомним, что наши спортсмены по решению CAS не могут выступать под национальным гимном и под флагом страны до 16 декабря 2022 года.

Отметим, чемпионат мира пройдёт в Латвии с 21 мая по 6 июня.

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