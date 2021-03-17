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ВОЗ рекомендует продолжать вакцинацию препаратом АstraZeneca: польза превышает риски

Эксперты организации обещали проинформировать о выводах после изучения всех данных о безопасности вакцины.

17 марта 2021, 14:23
<p>Фото © ТАСС / PA / Damir Spehat / PIXSELL</p>

Фото © ТАСС / PA / Damir Spehat / PIXSELL

Всемирная организация здравоохранения рекомендовала продолжить вакцинацию препаратом AstraZeneca, поскольку польза от прививки превышает риски, которые могут за ней последовать. Об этом говорится в заявлении ВОЗ.

"В настоящий момент ВОЗ считает, что польза от вакцины AstraZeneca перевешивает риски, и она рекомендует продолжить вакцинацию", — отметили в организации.

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Пока же Комитет ВОЗ по безопасности вакцин изучает данные насчёт использования AstraZeneca и проинформирует о выводах, когда оценка будет завершена.

Напомним, что количество стран, в которых уже ограничили использование препарата AstraZeneca из-за сообщений о тромбозе и тромбоцитопении, приближается к 20. Государства, принявшие такое решение, заявили о необходимости дополнительных исследований препарата на предмет возможных побочных эффектов. Вместе с тем производитель вакцины по-прежнему опровергает информацию о возникновении тромбов из-за применения препарата, поскольку явных доказательств этому нет.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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