ВОЗ рекомендует продолжать вакцинацию препаратом АstraZeneca: польза превышает риски

Всемирная организация здравоохранения рекомендовала продолжить вакцинацию препаратом AstraZeneca, поскольку польза от прививки превышает риски, которые могут за ней последовать. Об этом говорится в заявлении ВОЗ.

"В настоящий момент ВОЗ считает, что польза от вакцины AstraZeneca перевешивает риски, и она рекомендует продолжить вакцинацию", — отметили в организации.

Пока же Комитет ВОЗ по безопасности вакцин изучает данные насчёт использования AstraZeneca и проинформирует о выводах, когда оценка будет завершена.

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