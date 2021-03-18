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Категорий: 18

Вдова Грачевского в день его рождения призналась покойному мужу в вечной любви

Екатерина признаётся, что никак не может поверить в то, что супруга больше нет.

18 марта 2021, 00:34
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/BdGdG-Inu9v/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">belotserkovskaia_official</a></p>

Фото © Instagram / belotserkovskaia_official

Екатерина Белоцерковская посвятила своему покойному мужу Борису Грачевскому трогательный пост в "Инстаграме". Она подчеркнула, что никак не может поверить в смерть супруга.

"Сегодня твой день, и он без тебя... Моё сердце разбито... Никто так не любит и не любил жизнь... Я никак не могу в это поверить... Ты моё всё!!! Я любила, люблю и буду любить тебя до последнего вздоха вселенной всей! С днём рождения, мой Боря..." — написала она.

Подписчики оставили комментарии со словами поддержки. Они подчеркнули, что боль от утраты может вылечить время.

"Екатерина, мы с вами, с земным днём рождения Бориса Юрьевича!" написал один из пользователей Сети.

"Я жду от тебя звоночка, моя звёздочка": Опубликовано последнее видео Грачевского, адресованное дочери

"Я жду от тебя звоночка, моя звёздочка": Опубликовано последнее видео Грачевского, адресованное дочери

Борис Грачевский умер вечером 14 января в возрасте 71 года. В конце 2020-го у него обнаружили коронавирус, после чего режиссёр был госпитализирован. 9 января его ввели в медикаментозную кому, а спустя два дня вывели из неё. Незадолго до смерти Грачевского снова ввели в состояние искусственной комы. В Московской городской думе предложили увековечить память режиссёра табличкой на фасаде дома, где он жил. 18 марта ему бы исполнилось 72 года.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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