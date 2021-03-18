Вдова Грачевского в день его рождения призналась покойному мужу в вечной любви
Екатерина признаётся, что никак не может поверить в то, что супруга больше нет.
Фото © Instagram / belotserkovskaia_official
Екатерина Белоцерковская посвятила своему покойному мужу Борису Грачевскому трогательный пост в "Инстаграме". Она подчеркнула, что никак не может поверить в смерть супруга.
"Сегодня твой день, и он без тебя... Моё сердце разбито... Никто так не любит и не любил жизнь... Я никак не могу в это поверить... Ты моё всё!!! Я любила, люблю и буду любить тебя до последнего вздоха вселенной всей! С днём рождения, мой Боря..." — написала она.
Подписчики оставили комментарии со словами поддержки. Они подчеркнули, что боль от утраты может вылечить время.
"Екатерина, мы с вами, с земным днём рождения Бориса Юрьевича!" — написал один из пользователей Сети.
"Я жду от тебя звоночка, моя звёздочка": Опубликовано последнее видео Грачевского, адресованное дочери
Борис Грачевский умер вечером 14 января в возрасте 71 года. В конце 2020-го у него обнаружили коронавирус, после чего режиссёр был госпитализирован. 9 января его ввели в медикаментозную кому, а спустя два дня вывели из неё. Незадолго до смерти Грачевского снова ввели в состояние искусственной комы. В Московской городской думе предложили увековечить память режиссёра табличкой на фасаде дома, где он жил. 18 марта ему бы исполнилось 72 года.
Выбор редакции
"Нам было тепло и хорошо": Вдова Грачевского показала редкое фото со свадьбы
Муж Бородиной дал совет женщинам, чего нельзя делать на первом свидании
Деньги в обмен на данные: мошенники придумали новый способ обмана россиян
Крым решил пожаловаться в ООН на водную блокаду со стороны Украины
Красноярский таксист помыл машину вещами клиентки
Комментариев: 0