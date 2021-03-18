Вдова Грачевского в день его рождения призналась покойному мужу в вечной любви

"Сегодня твой день, и он без тебя... Моё сердце разбито... Никто так не любит и не любил жизнь... Я никак не могу в это поверить... Ты моё всё!!! Я любила, люблю и буду любить тебя до последнего вздоха вселенной всей! С днём рождения, мой Боря..." — написала она.