Эксперты дали совет, как ускорить любой смартфон на Android

Ускорить любой современный смартфон на платформе Android можно из скрытого меню разработчика. Как пишет Hi-tech Mail.ru, попасть туда можно путём нехитрого действия.

Для этого необходимо перейти в настройки телефона и выбрать раздел "Сведения о телефоне — Сведения о ПО". После необходимо семь раз кликнуть по номеру сборки. Система сама сообщит вам об активации режима разработчика.

Для ускорения смартфона рекомендуется настроить графический ускоритель. Для этого нужно установить галочку напротив соответствующего пункта. Теперь отрисовка интерфейса приложений будет происходить быстрее, но возрастет объём задействованной оперативной памяти.

Альтернативный или дополнительный способ ускорения — установка скорости работы анимации. Она настраивается в разделе "Отрисовка". Скорость для окон, переходов и её длительность лучше выбрать на уровне 0.5x.

Ранее Лайф рассказал о смартфонах, которые работают быстрее всех в 5G-сети. В рейтинге лучших показателей достигли три крупнейших бренда: Samsung, Apple и Huawei.

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