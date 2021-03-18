Учительница из Волгограда смогла заработать на кредитных аферах 18 млн
От действий педагога пострадало по меньшей мере 20 человек.
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Учительница русского языка и литературы из Волгограда заработала на финансовых махинациях с кредитами 18 млн рублей. Об этом пишет "Комсомольская правда".
Аферистка уговаривала людей брать кредиты по выдуманной ей государственной программе, которая якобы не предполагает возврат денег. Себе педагог забирала 80% от суммы и обещала самостоятельно платить ежемесячные взносы. Потерпевшие рассказывают, что Татьяна обладала силой убеждения и ничуть не походила на мошенницу.
"Конечно, мы с мужем не поверили и сначала отказались. Но потом наши друзья один за другим стали брать кредиты, а помогала им Татьяна Борисовна. Мы решили с ней познакомиться", – рассказывает 23-летняя потерпевшая Алена. Она взяла кредит на 5 лет на сумму 750 тысяч рублей и большую часть отдала волгоградской учительнице. Сейчас девушка ежемесячно выплачивает по 25 тысяч.
Свои доходы педагог не скрывала. Нередко ей наблюдали в дорогой одежде, бриллиантах и с айфоном. Некоторые даже не верят, что учительница могла проворачивать такие аферы.
Примечательно, что первые месяцы аферистка действительно выполняла свои кредитные обязательства, но во время пандемии пропала, ссылаясь на плохое самочувствие и проблемы со здоровьем. Людям начали звонить коллекторы и требовать выплат. В общей сложности от рук волгоградской учительницы пострадал 21 человек. Сейчас 61-летняя Татьяна находится в СИЗО.
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