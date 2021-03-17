Посол России в США отправится на консультации в Москву 20 марта

Посол России в Соединённых Штатах Анатолий Антонов отправится в Москву на консультации послезавтра, 20 марта. Об этом сообщили в дипломатическом представительстве РФ.

"Посол России в США А.И. Антонов вылетает 20 марта в Москву на консультации. В ходе встреч в МИД России и других ведомствах планируется обсудить пути выправления пребывающих в кризисе российско-американских связей", — говорится в сообщении дипломатического учреждения, размещённом в его аккаунтах в соцсетях.

В посольстве отметили, что нынешняя ситуация стала результатом "целенаправленной политики Вашингтона, который на протяжении последних лет, по сути, сознательно заводил двустороннее взаимодействие в тупик". Российские дипломаты уверены, что такой "неконструктивный курс" Белого дома не отвечает интересам двух стран.

"А отдельные непродуманные заявления американских руководителей и вовсе ставят под угрозу обрушения и без того избыточно конфронтационные отношения", — добавили в посольстве.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее назвала вызов российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова в Москву для консультаций беспрецедентным шагом.

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