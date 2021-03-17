Посол России в США отправится на консультации в Москву 20 марта
В посольстве отметили, что "отдельные непродуманные заявления американских руководителей" ставят под угрозу обрушения отношения двух стран.
Фото © ТАСС / Александр Щербак
Посол России в Соединённых Штатах Анатолий Антонов отправится в Москву на консультации послезавтра, 20 марта. Об этом сообщили в дипломатическом представительстве РФ.
"Посол России в США А.И. Антонов вылетает 20 марта в Москву на консультации. В ходе встреч в МИД России и других ведомствах планируется обсудить пути выправления пребывающих в кризисе российско-американских связей", — говорится в сообщении дипломатического учреждения, размещённом в его аккаунтах в соцсетях.
В посольстве отметили, что нынешняя ситуация стала результатом "целенаправленной политики Вашингтона, который на протяжении последних лет, по сути, сознательно заводил двустороннее взаимодействие в тупик". Российские дипломаты уверены, что такой "неконструктивный курс" Белого дома не отвечает интересам двух стран.
"А отдельные непродуманные заявления американских руководителей и вовсе ставят под угрозу обрушения и без того избыточно конфронтационные отношения", — добавили в посольстве.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее назвала вызов российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова в Москву для консультаций беспрецедентным шагом.
Ранее сегодня США внесли Россию в список стран, с которыми запрещён экспорт и импорт вооружений. Исключения сделаны лишь в рамках сотрудничества в области космоса. Кроме того, с нелестным заявлением в адрес российского лидера Владимира Путина выступил президент Штатов Джо Байден. Американский политик указал также, что Москва должна заплатить за "вмешательство" в выборы в США. Его выпад в адрес президента РФ спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал "истерикой от бессилия". После этого посол России в США Анатолий Антонов был вызван в Москву для консультаций.
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