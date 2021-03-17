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Захарова — о вызове посла РФ в Вашингтоне для консультаций в Москву: Беспрецедентный шаг

Россия намерена определить возможные пути выправления отношений.

17 марта 2021, 18:46
<p>Фото © Пресс-служба МИД РФ / ТАСС</p>

Фото © Пресс-служба МИД РФ / ТАСС

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала вызов российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова в Москву для консультаций беспрецедентным шагом. Напомним, на встрече с дипломатом будут оценены и проанализированы перспективы отношений с Вашингтоном.

"В силу того, что и так атмосфера достаточно заряженная, просто скажу, что такого я не припомню", — указала дипломат в эфире телеканала "Россия-1".

Госдеп заявил о готовности США работать с Россией

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Ранее сегодня США внесли Россию в список стран, с которыми запрещён экспорт и импорт вооружений. Исключения сделаны лишь в рамках сотрудничества в области космоса. Кроме того, с нелестным заявлением в адрес российского лидера Владимира Путина выступил президент Штатов Джо Байден. Американский политик указал также, что Москва должна заплатить за "вмешательство" в выборы в США. Его выпад в адрес президента РФ спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал "истерикой от бессилия". После этого посол России в США Анатолий Антонов был вызван в Москву для консультаций.

Авторы
Сидорова Эмила
Сидорова Эмила

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