Захарова — о вызове посла РФ в Вашингтоне для консультаций в Москву: Беспрецедентный шаг

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала вызов российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова в Москву для консультаций беспрецедентным шагом. Напомним, на встрече с дипломатом будут оценены и проанализированы перспективы отношений с Вашингтоном.

"В силу того, что и так атмосфера достаточно заряженная, просто скажу, что такого я не припомню", — указала дипломат в эфире телеканала "Россия-1".