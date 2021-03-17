Захарова — о вызове посла РФ в Вашингтоне для консультаций в Москву: Беспрецедентный шаг
Россия намерена определить возможные пути выправления отношений.
Фото © Пресс-служба МИД РФ / ТАСС
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала вызов российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова в Москву для консультаций беспрецедентным шагом. Напомним, на встрече с дипломатом будут оценены и проанализированы перспективы отношений с Вашингтоном.
"В силу того, что и так атмосфера достаточно заряженная, просто скажу, что такого я не припомню", — указала дипломат в эфире телеканала "Россия-1".
Ранее сегодня США внесли Россию в список стран, с которыми запрещён экспорт и импорт вооружений. Исключения сделаны лишь в рамках сотрудничества в области космоса. Кроме того, с нелестным заявлением в адрес российского лидера Владимира Путина выступил президент Штатов Джо Байден. Американский политик указал также, что Москва должна заплатить за "вмешательство" в выборы в США. Его выпад в адрес президента РФ спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал "истерикой от бессилия". После этого посол России в США Анатолий Антонов был вызван в Москву для консультаций.
Выбор редакции
Захарова назвала недоразвитой мысль украинского посла с призывом к Германии "вернуть" Крым
Посол России в США вызван в Москву для консультаций
Госдеп заявил о готовности США работать с Россией
Роскомнадзору предложили дать доступ к детализации звонков россиян
ЦСКА с поражения начал второй раунд Кубка Гагарина, уступив дома "Локомотиву"
Комментариев: 0