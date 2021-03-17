Госдеп заявил о готовности США работать с Россией

Соединённые Штаты готовы работать с Россией, когда двустороннее взаимодействие отвечает интересам обеих стран. Об этом заявили в Госдепе.

"Мы общаемся с РФ там, где это продвигает наши интересы, будем привлекать её к ответственности", — прокомментировали в американском внешнеполитическом ведомстве информацию о том, что российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов вызван в Москву для консультаций.