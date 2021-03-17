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Госдеп заявил о готовности США работать с Россией

Вашингтон в курсе о вызове посла Антонова в Москву для консультаций.

17 марта 2021, 18:16
<p>Фото © Валерий Шарифулин / ТАСС</p>

Фото © Валерий Шарифулин / ТАСС

Соединённые Штаты готовы работать с Россией, когда двустороннее взаимодействие отвечает интересам обеих стран. Об этом заявили в Госдепе.

"Мы общаемся с РФ там, где это продвигает наши интересы, будем привлекать её к ответственности", — прокомментировали в американском внешнеполитическом ведомстве информацию о том, что российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов вызван в Москву для консультаций.

Посол России в США вызван в Москву для консультаций

Посол России в США вызван в Москву для консультаций

Ранее сегодня США внесли Россию в список стран, с которыми запрещён экспорт и импорт вооружений. Исключения сделаны лишь в рамках сотрудничества в области космоса. Кроме того, с нелестным заявлением в адрес российского лидера Владимира Путина выступил президент Штатов Джо Байден. Американский политик указал также, что Москва должна заплатить за "вмешательство" в выборы в США. Его выпад в адрес президента РФ спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал "истерикой от бессилия".

Авторы
Сидорова Эмила
Сидорова Эмила

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