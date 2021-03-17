Госдеп заявил о готовности США работать с Россией
Вашингтон в курсе о вызове посла Антонова в Москву для консультаций.
Фото © Валерий Шарифулин / ТАСС
Соединённые Штаты готовы работать с Россией, когда двустороннее взаимодействие отвечает интересам обеих стран. Об этом заявили в Госдепе.
"Мы общаемся с РФ там, где это продвигает наши интересы, будем привлекать её к ответственности", — прокомментировали в американском внешнеполитическом ведомстве информацию о том, что российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов вызван в Москву для консультаций.
Ранее сегодня США внесли Россию в список стран, с которыми запрещён экспорт и импорт вооружений. Исключения сделаны лишь в рамках сотрудничества в области космоса. Кроме того, с нелестным заявлением в адрес российского лидера Владимира Путина выступил президент Штатов Джо Байден. Американский политик указал также, что Москва должна заплатить за "вмешательство" в выборы в США. Его выпад в адрес президента РФ спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал "истерикой от бессилия".
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