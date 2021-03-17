Посол России в США вызван в Москву для консультаций

Посол России в США Анатолий Антонов вызван в Москву для консультаций. На встрече с дипломатом будут оценены и проанализированы перспективы отношений с Вашингтоном. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов приглашён в Москву на консультации, проводимые с целью проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США", — говорится в распространённом 17 марта комментарии Захаровой.

Как пояснила дипломат, РФ заинтересована в недопущении "необратимой деградации отношений с Вашингтоном".

"Москва намерена определить возможные пути выправления отношений", — указали в российском внешнеполитическом ведомстве.

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