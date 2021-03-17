Посол России в США вызван в Москву для консультаций
РФ не хочет допустить "необратимой деградации отношений с Вашингтоном".
Фото © Валерий Шарифулин / ТАСС
Посол России в США Анатолий Антонов вызван в Москву для консультаций. На встрече с дипломатом будут оценены и проанализированы перспективы отношений с Вашингтоном. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов приглашён в Москву на консультации, проводимые с целью проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США", — говорится в распространённом 17 марта комментарии Захаровой.
Как пояснила дипломат, РФ заинтересована в недопущении "необратимой деградации отношений с Вашингтоном".
"Москва намерена определить возможные пути выправления отношений", — указали в российском внешнеполитическом ведомстве.
Ранее сегодня США внесли Россию в список стран, с которыми запрещён экспорт и импорт вооружений. Исключения сделаны лишь в рамках сотрудничества в области космоса. Кроме того, с нелестным заявлением в адрес российского лидера Владимира Путина выступил президент Штатов Джо Байден. Американский политик указал также, что Москва должна заплатить за "вмешательство" в выборы в США. Его выпад в адрес президента РФ спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал "истерикой от бессилия".
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