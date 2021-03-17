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"Подрывают свой авторитет": Политолог оценил новые санкции США против России

Москва выстраивает политику так, чтобы быть независимой от подобных ограничений, отметил эксперт.

17 марта 2021, 16:42
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

США вводят новые санкции против России, чтобы создать РФ трудности, но если они и возникнут, то будут временного характера. Кроме того, накладывая новые ограничения, Америка подрывает свой собственный авторитет, так как претендует на поставку товаров на мировой рынок, но подобными действиями отпугивает потенциальных покупателей. Таким мнением в беседе с Лайфом поделился старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Оленченко.

"США подрывают свой собственный авторитет, потому что они претендуют на поставку своих товаров на мировой рынок, не только в Россию. И, показывая, как они могут использовать рычаг товаров, которые они поставили или собираются поставить, они тем самым здорово отпугивают потенциальных покупателей, здорово отпугивают экономических и торговых партнёров", — отметил эксперт.

Россия профинансирует расходы при введении санкций на государственный долг

Россия профинансирует расходы при введении санкций на государственный долг

По словам Оленченко, Россия давно осознала неизбежность конфронтации с американской администрацией и выстраивает политику так, чтобы быть независимой от её санкций. Политолог подчеркнул, что Москва официально ликвидировала химическое оружие и подписала соответствующую конвенцию, которую США не подписывают, и "видимо, находятся во власти иллюзий, которые они создали".

Напомним, США внесли Россию в список стран, с которыми запрещён экспорт и импорт вооружений. Исключения сделаны лишь в рамках сотрудничества в области космоса.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Наталья Суворова
Наталья Суворова

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