"Действует с напором": В Госдуме оценили призыв украинского посла к Германии "вернуть" Крым

По словам депутата, ни ФРГ, ни другая страна не смогут этого сделать.

С точки зрения международной дипломатии призывы украинского посла в Берлине Андрея Мельника к Германии о помощи с "возвращением" Крыма Незалежной являются полным абсурдом, однако с позиции официального Киева это, видимо, вполне нормально. Об этом заявил депутат Госдумы Руслан Бальбек.

"Украинский посол, как утопающий, хватается за все соломинки. Кого уже только не просили вернуть Крым — теперь очередь дошла и до Германии. Действует украинский дипломат, скажем прямо, с напором", — приводит слова Бальбека RT.

Депутат уточнил, что ни Германия, ни кто-либо другой не помогут Украине в её намерениях, потому что не могут этого сделать и не хотят ввязываться в заведомо безнадёжную авантюру.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Западная коалиция во главе с США не сможет изменить того, что Крым стал частью России. Дипломат подчеркнул, что полуостров останется с Россией навсегда.