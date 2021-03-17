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Категорий: 18

"Действует с напором": В Госдуме оценили призыв украинского посла к Германии "вернуть" Крым

По словам депутата, ни ФРГ, ни другая страна не смогут этого сделать.

17 марта 2021, 16:27
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

С точки зрения международной дипломатии призывы украинского посла в Берлине Андрея Мельника к Германии о помощи с "возвращением" Крыма Незалежной являются полным абсурдом, однако с позиции официального Киева это, видимо, вполне нормально. Об этом заявил депутат Госдумы Руслан Бальбек.

"Украинский посол, как утопающий, хватается за все соломинки. Кого уже только не просили вернуть Крым — теперь очередь дошла и до Германии. Действует украинский дипломат, скажем прямо, с напором", — приводит слова Бальбека RT.

Депутат уточнил, что ни Германия, ни кто-либо другой не помогут Украине в её намерениях, потому что не могут этого сделать и не хотят ввязываться в заведомо безнадёжную авантюру.

"Это моральный долг": Украинский посол призвал Германию "вернуть" Незалежной Крым

"Это моральный долг": Украинский посол призвал Германию "вернуть" Незалежной Крым

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Западная коалиция во главе с США не сможет изменить того, что Крым стал частью России. Дипломат подчеркнул, что полуостров останется с Россией навсегда.

Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно и Россия не будет ни с кем обсуждать возврат полуострова Украине. По данным ВЦИОМа, к воссоединению Крыма с РФ сейчас положительно относится почти 90% россиян.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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