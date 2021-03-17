Режиссёр Бортко — о возвращении в Россию критиковавшего родину актёра Серебрякова: Бывают завихрения, они проходят
Деятель искусства отметил, что хорошо относится к артисту, но не согласен с его выпадами в адрес РФ.
Владимир Бортко и Алексей Серебряков. Фото © ТАСС / Александр Демьянчук / Вадим Тараканов
Режиссёр Владимир Бортко, снявший фильм "Собачье сердце" и известный сериал "Мастер и Маргарита" с Анной Ковальчук, прокомментировал возвращение актёра Алексея Серебрякова из Канады в Россию. Своим мнением он поделился в беседе с телеграм-каналом "Радиоточка НСН".
"Я очень люблю этого артиста, он снимался у меня в двух ролях. Это одно, но у артиста бывают всякие завихрения в голове. Очень хорошо, что они проходят. Поехал, подумал, поумнел и вернулся, я очень рад. Он не ругал Россию, он в сердцах что-то говорил… Бывают у человека ошибки, исправился", — отметил Бортко.
По словам режиссёра, он критиковал Серебрякова за его слова о России. Однако деятель искусства считает, что не стоит слушать высказывания артистов на такие темы.
Бортко работал с Серебряковым на съёмках фильма "Афганский излом" (1991 г.) и сериала "Бандитский Петербург — 2: Адвокат", который вышел в 2000 году.
Напомним, в 2018 году вокруг Серебрякова разгорелся скандал после того, как он назвал национальной идеей России силу, наглость и хамство. Деятели кино и культуры раскритиковали заявление актёра, назвав его подлым и лицемерным. Сам артист комментировать скандальное высказывание не стал. Спустя год актёр вновь вызвал всеобщее негодование своими заявлениями об РФ: он обвинил россиян в псевдопатриотизме, а "созданные несколько войн" являются тому причиной. Позже Серебряков объяснил свои высказывания, подчеркнув, что является патриотом.
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