Режиссёр Бортко — о возвращении в Россию критиковавшего родину актёра Серебрякова: Бывают завихрения, они проходят

Режиссёр Владимир Бортко, снявший фильм "Собачье сердце" и известный сериал "Мастер и Маргарита" с Анной Ковальчук, прокомментировал возвращение актёра Алексея Серебрякова из Канады в Россию. Своим мнением он поделился в беседе с телеграм-каналом "Радиоточка НСН".

"Я очень люблю этого артиста, он снимался у меня в двух ролях. Это одно, но у артиста бывают всякие завихрения в голове. Очень хорошо, что они проходят. Поехал, подумал, поумнел и вернулся, я очень рад. Он не ругал Россию, он в сердцах что-то говорил… Бывают у человека ошибки, исправился", — отметил Бортко.

По словам режиссёра, он критиковал Серебрякова за его слова о России. Однако деятель искусства считает, что не стоит слушать высказывания артистов на такие темы.

Бортко работал с Серебряковым на съёмках фильма "Афганский излом" (1991 г.) и сериала "Бандитский Петербург — 2: Адвокат", который вышел в 2000 году.

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