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"Я больна шизофренией, я убила женщину". Жительница Брянска призналась в нападении на прохожую и сама вызвала полицию

Нападавшая задержана, но путается в показаниях: по одной из версий, на убийство её якобы толкнули "голоса".

17 марта 2021, 15:49

Жительница Брянска призналась в нападении на прохожую и сама вызвала полицию. Видео © LIFE

Жительница Брянска призналась в нападении с ножом на прохожую. По данным источника Лайфа, она сама позвонила в полицию и рассказала, что якобы больна шизофренией и "только что убила женщину".

Источник отмечает, что удар ножа пришёлся жертве в шею, оказалась повреждена артерия, женщина умерла до приезда скорой. Предполагаемая нападавшая сама позвонила в 112, назвала своё имя, призналась в убийстве и оставалась на месте происшествия до приезда полиции.

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Как сообщает собеседник Лайфа, сейчас женщина задержана, но она путается в показаниях: по одной из версий, на убийство её толкнули "голоса".

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Ещё одно жуткое и жестокое убийство произошло сегодня, 17 марта, в Уфе. Между двумя мужчинами завязалась драка, в ходе которой один из них достал нож и несколько раз ударил свою жертву, после чего оставил истекать кровью прямо на проезжей части. Очевидцы сняли шокирующие кадры с места трагедии и рассказали Лайфу, как пытались спасти мужчину. Как оказалось, убитый был адвокатом, а убийца — его оппонентом в суде.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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