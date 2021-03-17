"Я больна шизофренией, я убила женщину". Жительница Брянска призналась в нападении на прохожую и сама вызвала полицию

Жительница Брянска призналась в нападении на прохожую и сама вызвала полицию. Видео © LIFE

Жительница Брянска призналась в нападении с ножом на прохожую. По данным источника Лайфа, она сама позвонила в полицию и рассказала, что якобы больна шизофренией и "только что убила женщину".

Источник отмечает, что удар ножа пришёлся жертве в шею, оказалась повреждена артерия, женщина умерла до приезда скорой. Предполагаемая нападавшая сама позвонила в 112, назвала своё имя, призналась в убийстве и оставалась на месте происшествия до приезда полиции.

Как сообщает собеседник Лайфа, сейчас женщина задержана, но она путается в показаниях: по одной из версий, на убийство её толкнули "голоса".

Ещё одно жуткое и жестокое убийство произошло сегодня, 17 марта, в Уфе. Между двумя мужчинами завязалась драка, в ходе которой один из них достал нож и несколько раз ударил свою жертву, после чего оставил истекать кровью прямо на проезжей части. Очевидцы сняли шокирующие кадры с места трагедии и рассказали Лайфу, как пытались спасти мужчину. Как оказалось, убитый был адвокатом, а убийца — его оппонентом в суде.

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