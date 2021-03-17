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Минобороны опровергло сообщения о взрыве торпед при выгрузке с БПК в Приморье

Никаких происшествий с судами Тихоокеанского флота не происходило, отметили в ведомстве.

17 марта 2021, 15:39

Фото © Минобороны РФ

Министерство обороны РФ сообщило, что информация о взрыве торпед и мин при выгрузке с большого противолодочного корабля в Приморском крае не соответствует действительности.

"Информация, опубликованная в отдельных СМИ, о якобы взрыве 10 марта торпед при выгрузке с большого противолодочного корабля в Приморье не соответствует действительности", — сообщили в пресс-службе ведомства.

В Минобороны отметили, что никаких происшествий с судами Тихоокеанского флота не происходило.

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Некоторые СМИ распространили информацию, что в результате взрыва торпед, случившегося при выгрузке с большого противолодочного корабля, начался пожар и случилось обрушение стрелы крана на борт корабля. Семь человек якобы получили ранения разной степени тяжести.

Ранее Лайф сообщал, что российские военные выразили обеспокоенность из-за переброски турецкой военной техники в Сирии.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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