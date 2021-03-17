Россия профинансирует расходы при введении санкций на государственный долг
В частности, Центробанк сможет предоставлять ликвидность коммерческим банкам и финансовым институтам.
Фото © ТАСС / Анастасия Диева
Россия профинансирует все текущие расходы в случае наложения санкций в отношении государственного долга страны. Об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов во время заседания Комитета Госдумы по финансовому рынку.
"Если такие решения [о введении санкций] будут приняты, мы найдём ответ, найдём решение, как действовать в этой ситуации для того, чтобы профинансировать все первоочередные расходы", — сказал министр.
По словам Силуанова, в частности, можно будет договариваться с Центробанком о предоставлении ликвидности коммерческим банкам и финансовым институтам.
Ранее Лайф рассказывал, что США внесли Россию в список стран, с которыми запрещён экспорт и импорт вооружений. Исключения сделаны лишь в рамках сотрудничества в области космоса.
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