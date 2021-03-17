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Силуанов рассказал о вариантах сохранения программы льготной ипотеки

Пока она действует до 1 июля 2021 года.

17 марта 2021, 15:15

Правительство обсуждает дальнейшую судьбу программы льготной ипотеки, рассматривается несколько вариантов, в том числе её пролонгация и расширение на семьи с детьми. Об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

"Сейчас рассматриваются различные варианты: пролонгация этой программы на более длительные сроки, особый упор этой программы на социальный аспект, возможно расширение на семьи с детьми, поддержка через льготную ипотеку индивидуального жилищного строительства", — отметил он в ходе заседания комитета Госдумы по финансовому рынку.

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Кабмин должен принять решение до 1 июля, когда заканчивается эта программа.

Напомним, в 2020 году президент России Владимир Путин объявил о запуске программы льготной ипотеки под 6,5%, позволяющей купить жильё комфорт-класса стоимостью до шести миллионов рублей, а в крупнейших агломерациях (Москве, Подмосковье, Петербурге, Ленобласти) — до 12 миллионов. При этом позже правительство снизило первоначальный взнос по этой ипотеке с 20 до 15%.

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Пока программа действует до 1 июля 2021 года, однако её могут продлить. Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина назвала 24 региона, где это может произойти.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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