Корчевников впервые рассказал о последнем письме, которое его отец написал незадолго до смерти
Родитель актёра умер в 2015 году.
Борис Корчевников. Фото © Instagram / b.korchevnikov
Телеведущий Борис Корчевников впервые рассказал о последнем письме отца, которое тот написал незадолго до своей смерти. Воспоминанием актёр поделился в эфире телеканала "Россия-1".
Гостем передачи Корчевникова стал актёр Андрей Шарков. Во время беседы ведущий задал вопрос, никогда ли артист не жалел о своей профессии. Тот ответил, что такого не было, а в его карьере всё складывается удачно. Позже Корчевников вспомнил историю, связанную с папой.
"Почему-то я сейчас вспомнил. У меня папа был директором театра. Когда он уже умирал и не мог говорить, то он написал мне: "Сорок лет отдал театру". Всю жизнь. С каким-то сожалением он это говорил. Что можно было бы как-то по-другому прожить жизнь", — поделился ведущий.
Корчевников впервые познакомился с отцом, когда ему было 13 лет. До этого момента Вячеслав Орлов не участвовал в жизни сына. До 2012 года он возглавлял Московский драматический театр имени Пушкина, а в 2015-м отца актёра не стало.
Ранее Борис Корчевников рассказал о причине частичной потери слуха. Как оказалось, это последствие серьёзного заболевания.
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