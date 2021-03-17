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Корчевников впервые рассказал о последнем письме, которое его отец написал незадолго до смерти

Родитель актёра умер в 2015 году.

17 марта 2021, 15:13
<p>Борис Корчевников. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/b.korchevnikov/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">b.korchevnikov</a></p>

Борис Корчевников. Фото © Instagram / b.korchevnikov

Телеведущий Борис Корчевников впервые рассказал о последнем письме отца, которое тот написал незадолго до своей смерти. Воспоминанием актёр поделился в эфире телеканала "Россия-1".

Гостем передачи Корчевникова стал актёр Андрей Шарков. Во время беседы ведущий задал вопрос, никогда ли артист не жалел о своей профессии. Тот ответил, что такого не было, а в его карьере всё складывается удачно. Позже Корчевников вспомнил историю, связанную с папой.

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"Почему-то я сейчас вспомнил. У меня папа был директором театра. Когда он уже умирал и не мог говорить, то он написал мне: "Сорок лет отдал театру". Всю жизнь. С каким-то сожалением он это говорил. Что можно было бы как-то по-другому прожить жизнь", — поделился ведущий.

Корчевников впервые познакомился с отцом, когда ему было 13 лет. До этого момента Вячеслав Орлов не участвовал в жизни сына. До 2012 года он возглавлял Московский драматический театр имени Пушкина, а в 2015-м отца актёра не стало.

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Авторы
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Варвара Романова

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