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Украинца хотят выгнать из контактной группы по Донбассу за матерное оскорбление на русском языке

Сам же мужчина назвал недовольных его стилем общения "лицемерами".

17 марта 2021, 14:52
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/alexey.arestovich?__tn__=-UC*F" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Алексей Арестович</a></p>

Фото © Facebook / Алексей Арестович

Представителя Украины в трёхсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Алексея Арестовича намерены выгнать из состава делегации за оскорбление пользователя в Интернете. В одной из соцсетей дипломат матом на русском языке ответил на просьбу пользователя писать по-украински. Позднее с запросом об исключении Арестовича к лидеру Незалежной Владимиру Зеленскому обратился депутат Верховной рады Роман Лозинский.

"За поребриком так будете общаться, Алексей Арестович. Здесь и о языке, и о мате", — написал Лозинский на своей странице в "Фейсбуке".

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При этом сам Арестович назвал недовольных его стилем общения "лицемерами". Он уточнил, что не состоит на государственной должности, так что ему не может быть запрещено использование русского языка на личной странице.

"Отдельным депутатам, которые добиваются моей "отставки", я в таком случае перешлю бутылку шампанского — от семьи, которая уже давно забыла, как я выгляжу", — заявил украинец.

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А ранее министр культуры Крыма Арина Новосельская сорвала выступление главы полуострова Сергея Аксёнова нецензурным ругательством. Как выяснилось, во время правительственного совещания по видеосвязи у женщины возникли проблемы с микрофоном.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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