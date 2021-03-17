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Петербурженка сделала торт в форме "Хищника" и выиграла британский конкурс сладостей

На создание шедевра ушло 40 часов.

17 марта 2021, 15:07

Жительница Санкт-Петербурга Татьяна Холодцова выиграла престижный британский конкурс сладостей Cake International со своим тортом, выполненным в виде легендарного киногероя "Хищника". Она забрала награду в номинации "Декоративные статуэтки", сообщает газета "Петербургский дневник".

"Себестоимость материалов, из которых сделан "Хищник", около полутора тысяч рублей, а за сколько я её продам? Ни за сколько, оставлю у себя", — сказала победительница.

Она отметила, что выбрала именно "Хищника" из-за того, что это максимально трудный в производстве персонаж со множеством мелких деталей. Татьяна постаралась очень точно передать текстуру металла, шкуры, а также воды, камней и зелени, окружающих героя.

Высота фигурки составляет 34 сантиметра, а сделана она из пластичного шоколада. Листва за героем — вафельная бумага, окрашенная красителями, мох — кукурузные рыльца, а вода — глюкозный сироп. В общей сложности на создание такого произведения искусства ушло 40 часов.

Фото © "Петербургский дневник"

Фото © "Петербургский дневник"

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Парень решил испечь торт на день рождения, но от результата именинник рассмеялся вместе со слезами

Теперь Холодцова будет тренировать своего сына, чтобы тот участвовал в детской версии конкурса, которая впервые состоится в мае этого года.

Ранее Лайф рассказывал, как девушка разозлила всех, выложив фото с тремя лимонами, однако они оказались не совсем обычными фруктами. С виду идеальные цитрусы на самом деле являются изысканными пирожными.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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