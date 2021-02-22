Парень решил испечь торт на день рождения, но от результата именинник рассмеялся вместе со слезами

Когда Эдвард Уильямс из Лондона понял, что у его друга Эндрю скоро 29-й день рождения, он решил на праздник приготовить красивый тортик в виде ёжика. Парень нашёл в Интернете рецепт, купил все ингредиенты и принялся за дело. Потратив два с половиной часа на кухне дома, он заподозрил, что торт будет выглядеть совсем не так, как планировалось. Вместо милого ёжика вырисовывался жуткий демон, от одного взгляда на которого становится не по себе.

Фото © Twitter / emmahdhughes

Торты с ёжиком очень популярны в Интернете, и я хотел сделать ему забавный торт в качестве сюрприза. Я определённо не ожидал, что всё закончится настолько ужасно. Я просто шёл по рецепту, но ошибся в паре пунктов, и в итоге всё закончилось демоническим монстром Эдвард Уильямс

Расплавленная голова со странными зубами, огромными ноздрями и торчащими сверху шипами перепугала не только Эдварда и именинника Эндрю, но и 15 тысяч пользователей Twitter. Пост с фотографиями "ёжика Франкенштейна" моментально стал вирусным, пишет Mirror. В комментариях также показали, какой пример горе-кулинар использовал для "вдохновения". Ничего общего с финалом он, конечно, не имеет.

Фото © Twitter / emmahdhughes

Но нужно признать: рецепт был хорош — на вкус демонический ёжик оказался очень даже приятным. Правда, прежде чем разрезать его и попробовать, имениннику пришлось себя успокаивать от истерического смеха.

Торт получился вкусным, так что с этой точки зрения я доволен тем, как всё сложилось. Но мы еле-еле разрезали его на кусочки, потому что слишком сильно смеялись. Энди впал в истерику, когда я показал ему это Эдвард Уильямс

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