Чемпионку по лыжному фристайлу Анну Орловскую отправили под домашний арест по делу о продаже героина

Кунцевский суд Москвы отправил под домашний арест чемпионку России по лыжному фристайлу Анну Орловскую по уголовному делу о продаже героина.

Ранее Лайф сообщал, что у Орловской при задержании изъяли семь свёртков героина общей массой 3,74 грамма. Наркотическое вещество она приобрела у некоего Александра и планировала его перепродать, но не успела — правоохранители поймали девушку на Рублёвском шоссе.