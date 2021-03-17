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Чемпионку по лыжному фристайлу Анну Орловскую отправили под домашний арест по делу о продаже героина

17 марта 2021, 15:14

Кунцевский суд Москвы отправил под домашний арест чемпионку России по лыжному фристайлу Анну Орловскую по уголовному делу о продаже героина.

Ранее Лайф сообщал, что у Орловской при задержании изъяли семь свёртков героина общей массой 3,74 грамма. Наркотическое вещество она приобрела у некоего Александра и планировала его перепродать, но не успела — правоохранители поймали девушку на Рублёвском шоссе.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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