В НАТО объяснили наращивание присутствия в Чёрном море усилением России

НАТО укрепляет своё присутствие в Чёрном море, так как безопасность этого региона является приоритетом для альянса, а усиление России вызывает беспокойство. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.

"Безопасность Чёрного моря является приоритетом для НАТО и для Грузии, мы обеспокоены наращиванием военных сил России в регионе… Поэтому мы работаем над укреплением нашего присутствия в регионе Чёрного моря", — сказал генеральный секретарь альянса.

Столтенберг также подчеркнул, что НАТО, как и прежде, поддерживает целостность территории и суверенитет Грузии, а также "продолжает призывать Россию положить конец признанию регионов Абхазии и Южной Осетии, вывести все свои войска".

Отметим, что всё чаще в акватории Чёрного моря можно заметить военные корабли НАТО. Официальные лица России ранее отмечали, что подобные манёвры судов стран военного блока негативно влияют на укрепление стабильности в регионе. Например, сегодня, 17 марта, российский флот приступил к слежению за эсминцем испанских ВМС. А с 27 февраля по 6 марта в регионе прошли военные учения альянса.

Ранее Столтенберг заявил о том, что новая концепция альянса, которую примут на саммите в 2021 году, будет направлена на сдерживание России и Китая. Политик в очередной раз указал, что РФ якобы ведёт "агрессивные действия по отношению к соседям" — и это требует обновления концепции НАТО.

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