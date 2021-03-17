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"Королева нашла своего короля": Ани Лорак заинтриговала поклонников новым фото с роскошным кольцом

Подписчики поспешили поздравить диву, однако имя избранника артистки до сих пор не известно.

17 марта 2021, 15:34
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CMe42_9hf_n/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">anilorak</a></p>

Фото © Instagram / anilorak

Украинская певица Ани Лорак поделилась со своими поклонниками в "Инстаграме" сногсшибательной фотографией, на которой она в откровенном наряде сидит на краю ванны, сообщает портал "Дни.ру".

Главная деталь снимка оказалась на уровне рук артистки: на её безымянном пальце красуется кольцо. Подписчики поспешили поздравить её с бракосочетанием, однако имя избранника звезды неизвестно, да и сама певица не спешит делиться этой информацией. Фотографию она сопроводила лишь цитатами из своей новой песни.

О том, что Лорак тайно вышла замуж, стали говорить ещё до Нового года, а на днях певица показала видео с прогулки по Стамбулу и на её руке было то же самое кольцо. Кто-то уже успел оставить недвусмысленный комментарий: "Королева нашла своего короля".

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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