"Вы спрашивали, где муж": Арзамасова показала фото с "бедуином"
Звёздная пара сделала совместный снимок посреди пустыни.
Фото © Instagram / liza_arzamasova
Российская актриса театра и кино Елизавета Арзамасова решила развеять слухи о тяжёлом периоде в её отношениях с фигуристом Ильёй Авербухом. В подтверждение того, что у пары всё по-прежнему хорошо, звезда сериала "Папины дочки" опубликовала в "Инстаграме" совместный снимок с супругом.
"Вы спрашивали, где муж? Так вот же он!" — написала артистка.
На снимке пара находится среди пустыни в тёмных очках и арафатках, полностью скрыв свои лица. Судя по геолокации, супруги находятся на отдыхе в Дубае. Подписчики Арзамасовой обрадовались публикации актрисы и оценили необычный вид пары. В комментариях они даже сравнили семью с бедуинами.
"Вас в "гриме" не узнать", — пишет одна из фанаток.
"Отличного путешествия по пустыне "бедуинам". Отличного знакомства с природой и местными обычаями", — пожелал паре другой.
25-летняя звезда телесериала "Папины дочки" Лиза Арзамасова и 47-летний экс-фигурист и хореограф Илья Авербух вступили в законный брак в конце декабря прошлого года. Во время церемонии актриса едва сдерживала слёзы радости.
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