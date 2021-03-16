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"Вы спрашивали, где муж": Арзамасова показала фото с "бедуином"

Звёздная пара сделала совместный снимок посреди пустыни.

16 марта 2021, 21:01

Фото © Instagram / liza_arzamasova

Российская актриса театра и кино Елизавета Арзамасова решила развеять слухи о тяжёлом периоде в её отношениях с фигуристом Ильёй Авербухом. В подтверждение того, что у пары всё по-прежнему хорошо, звезда сериала "Папины дочки" опубликовала в "Инстаграме" совместный снимок с супругом.

"Вы спрашивали, где муж? Так вот же он!" написала артистка.

На снимке пара находится среди пустыни в тёмных очках и арафатках, полностью скрыв свои лица. Судя по геолокации, супруги находятся на отдыхе в Дубае. Подписчики Арзамасовой обрадовались публикации актрисы и оценили необычный вид пары. В комментариях они даже сравнили семью с бедуинами.

"Вас в "гриме" не узнать", пишет одна из фанаток.

"Отличного путешествия по пустыне "бедуинам". Отличного знакомства с природой и местными обычаями", пожелал паре другой.

"Там нет любви!" Браку Авербуха и Арзамасовой предрекли скорый конец

"Там нет любви!" Браку Авербуха и Арзамасовой предрекли скорый конец

25-летняя звезда телесериала "Папины дочки" Лиза Арзамасова и 47-летний экс-фигурист и хореограф Илья Авербух вступили в законный брак в конце декабря прошлого года. Во время церемонии актриса едва сдерживала слёзы радости.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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