Турчак назвал "мерзкое заявление" Байдена о Путине триумфом политического маразма США

Секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак назвал оскорбительное заявление президента Штатов Джо Байдена в адрес лидера РФ Владимира Путина триумфом политического маразма США и возрастной деменции их руководителя. По словам политика, глава Белого дома проявляет агрессию только из-за своего бессилия.

"У нас межнациональный мир — у них массово ботинки целуют. У нас семья и её ценности — у них гендеры и трансгендеры. У нас Крым — у них разговоры об отделении штатов. И, наконец, доверие наших граждан к Путину недосягаемо для рейтингов Байдена", — приводит слова Турчака телеграм-канал партии.

По его мнению, "мерзкое и бессовестное" заявление Байдена находится вне здравого смысла. Турчак считает, что это вызов нашей стране.





Напомним, ранее американский лидер Джо Байден заявил, что Россия должна заплатить за "вмешательство" в выборы в США. В беседе с телеканалом ABC политик оскорбил российского лидера Владимира Путина. Его выпад в адрес президента РФ спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал "истерикой от бессилия".

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