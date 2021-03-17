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В России разрабатывают сертификат вакцинации от ковида для заграничных поездок

Головным ведомством по реализации задачи является Минздрав РФ.

17 марта 2021, 16:09
<p>Фото © ТАСС / Михаил Метцель</p>

Фото © ТАСС / Михаил Метцель

В России разрабатывают проект сертификата от коронавируса для людей, привитых российскими препаратами. Документ будет на русском и английском языках. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МИД РФ.

"Ведётся разработка проекта сертификата вакцинации на русском и английском языках для лиц, привитых российскими вакцинами. Далее последуют международные переговоры о свободном пересечении границ на основании указанного сертификата", — рассказали в министерстве.

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Головным ведомством по реализации этих задач является Минздрав РФ, подчеркнули в МИД России. Там также отметили, что одновременно идёт работа по созданию технических спецификаций для международного цифрового сертификата вакцинации на профильной площадке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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Ранее Лайф рассказывал, что Еврокомиссия представила проект электронных "ковид-паспортов". Ожидается, что документ позволит европейцам путешествовать без каких-либо ограничений.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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