В России разрабатывают сертификат вакцинации от ковида для заграничных поездок

В России разрабатывают проект сертификата от коронавируса для людей, привитых российскими препаратами. Документ будет на русском и английском языках. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МИД РФ.

"Ведётся разработка проекта сертификата вакцинации на русском и английском языках для лиц, привитых российскими вакцинами. Далее последуют международные переговоры о свободном пересечении границ на основании указанного сертификата", — рассказали в министерстве.

Головным ведомством по реализации этих задач является Минздрав РФ, подчеркнули в МИД России. Там также отметили, что одновременно идёт работа по созданию технических спецификаций для международного цифрового сертификата вакцинации на профильной площадке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Ранее Лайф рассказывал, что Еврокомиссия представила проект электронных "ковид-паспортов". Ожидается, что документ позволит европейцам путешествовать без каких-либо ограничений.

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