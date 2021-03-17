Митрохина снова задержали в Москве

Депутата Мосгордумы Сергея Митрохина вновь задержали в Москве за организацию массового мероприятия. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на самого представителя фракции "Яблоко". По словам Митрохина, он находится в отделении полиции и ждёт адвоката.

12 марта Митрохина уже задерживали за участие в несогласованном митинге, который проходил 23 января. Политика доставили в отделение полиции по Тверскому району столицы, составили на него административный протокол, но вскоре отпустили. С чем именно связано сегодняшнее задержание, пока не ясно.