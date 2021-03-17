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Митрохина снова задержали в Москве

12 марта на него уже составили один протокол за участие в несогласованной акции.

17 марта 2021, 16:28

Фото © Instagram.com / sergeymitrokhin

Депутата Мосгордумы Сергея Митрохина вновь задержали в Москве за организацию массового мероприятия. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на самого представителя фракции "Яблоко". По словам Митрохина, он находится в отделении полиции и ждёт адвоката.

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12 марта Митрохина уже задерживали за участие в несогласованном митинге, который проходил 23 января. Политика доставили в отделение полиции по Тверскому району столицы, составили на него административный протокол, но вскоре отпустили. С чем именно связано сегодняшнее задержание, пока не ясно.

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Ранее звезду "Интернов" Аглаю Тарасову оштрафовали за участие в несанкционированной акции. А во Владимире суд назначил первый реальный срок участнику митинга в поддержку Навального. Местный житель получил три года колонии за распыление баллончика в лицо полицейскому.

Авторы
Берковиц Алексей
Берковиц Алексей

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