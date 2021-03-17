"Придурок и старый маразматик": Аксёнов раскритиковал оскорбительное заявление Байдена в адрес Путина

Аксёнов оценил скандальное заявление Байдена в адрес Путина. Видео © Пресс-служба главы Республики Крым

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов назвал свинством оскорбительное заявление президента США Джо Байдена в адрес лидера РФ Владимира Путина. По его мнению, не стоит зацикливать внимание на высказывании "старого маразматика" и тем более ориентироваться "на всяких придурков".

Глава полуострова назвал Байдена "обыкновенным финансовым мошенником", что, по его словам, доказано в ходе расследования ситуации с властью на Украине. Вместе с тем Аксёнов высказался и о ситуации по Крыму.

"Его претензии на Крым я могу сказать только одно: дырку он от бублика получит, а не Крым", — подчеркнул Аксёнов.

Также глава Крыма добавил, что подобные выпады со стороны США требуют незамедлительных ответных шагов.

Ранее американский лидер Джо Байден заявил, что Россия должна заплатить за "вмешательство" в выборы в США. В беседе с телеканалом ABC политик оскорбил российского лидера Владимира Путина. Его выпад в адрес президента РФ спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал "истерикой от бессилия".

Авторы