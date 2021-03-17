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Лучшая камера, мощный процессор: раскрыты особенности нового iPad Pro

Что останется прежним, так это размеры двух версий гаджета.

17 марта 2021, 23:25
<p>Фото © Budrul Chukrut / SOPA Images / LightRocket via Getty Images</p>

Фото © Budrul Chukrut / SOPA Images / LightRocket via Getty Images

Американская корпорация Apple уже в апреле намерена представить новую модель планшета iPad Pro. Он получит среди прочего улучшенный процессор. Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что процессор не будет уступать в мощности представленному в ноябре M1. Камера также будет обновлена. Размеры гаджета будут как у нынешнего варианта: 11 дюймов у маленького, 12,9 у большого. Последний получит технологию mini LED, которая позволит сделать изображение ярче и контрастнее.

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Разъём Thunderbolt позволит подключать дополнительные мониторы, внешние диски и другие периферийные устройства. В Apple пока не прокомментировали такую информацию.

Напомним, осенью прошлого года вышли новые Apple Watch и iPad. Смартфоны оставили прежними.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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