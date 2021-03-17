Лучшая камера, мощный процессор: раскрыты особенности нового iPad Pro

Американская корпорация Apple уже в апреле намерена представить новую модель планшета iPad Pro. Он получит среди прочего улучшенный процессор. Об этом пишет Bloomberg .

Отмечается, что процессор не будет уступать в мощности представленному в ноябре M1. Камера также будет обновлена. Размеры гаджета будут как у нынешнего варианта: 11 дюймов у маленького, 12,9 у большого. Последний получит технологию mini LED, которая позволит сделать изображение ярче и контрастнее.