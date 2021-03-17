Климатолог объяснил особую угрозу глобального потепления для России

Глобальное потепление особо угрожает России. Причина в том, что большая её часть удалена от морей и океанов. Таким мнением в беседе с газетой "Взгляд" поделился ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселёв. Он отметил, что процесс потепления в России происходит в 2,5 раза быстрее, чем в других странах. А в арктической зоне — и в 3,5 раза.

"Океан является огромным аккумулятором тепла: когда жарко, та часть тепла, которая находится в атмосфере, уходит в океан, а когда атмосфера, наоборот, охлаждается, то часть этого тепла в океане возвращается обратно в атмосферу. Между океаном и атмосферой происходит обмен. В результате это приводит к смягчению ситуации", — пояснил учёный.

У глобального потепления, как отмечает он, есть и положительные, и отрицательные стороны. Повышение температуры будет способствовать выращиванию новых сельскохозяйственных культур, но в них будет появляться больше вредителей.

Ещё один неприятный фактор: в вечной мерзлоте содержится огромное количество парниковых газов, которые инициируют нынешнее глобальное потепление, — углекислого газа и метана. Они высвободятся и попадут в атмосферу, а парниковый эффект усилится.

Ранее в Гидрометцентре рассказали, что россиянам не стоит переживать из-за глобального потепления, поскольку оно неизбежно. Но период зимы вряд ли станет короче к концу XXI века.

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