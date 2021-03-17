Власти Франции и Польши призвали остановить вывоз вакцин от ковида из ЕС
В этих странах считают, что союз лишается значительной части запасов.
Фото © ТАСС / PA
Власти Польши и Франции призывают остановить вывоз вакцин от коронавируса из Евросоюза. Об этом заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий после переговоров с французским президентом Эмманюэлем Макроном.
"Мы вместе с господином президентом Макроном призвали не вывозить вакцину", — сообщил Моравецкий.
Ранее сообщалось, что Польша вводит до 9 апреля общенациональный карантин в связи с нарастающей третьей волной коронавируса. В свою очередь, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ситуация с ковидом в Евросоюзе вновь ухудшается.
Также напомним, что количество стран, в которых уже ограничили использование препарата AstraZeneca из-за сообщений о тромбозе и тромбоцитопении, приближается к 20. Государства, принявшие такое решение, заявили о необходимости дополнительных исследований препарата на предмет возможных побочных эффектов. Вместе с тем производитель вакцины по-прежнему опровергает информацию о возникновении тромбов из-за применения препарата, поскольку явных доказательств этому нет.
Коронавирус: Главное
Выбор редакции
Польша вводит общенациональный карантин из-за коронавируса
На северо-западе Франции обнаружили новую мутацию коронавируса
Украина предложила начать "гуманитарное разминирование" в Донбассе перед Пасхой
Работник молзавода украл у начальника 14 млн рублей, пока тот был в отпуске
В Минцифры объяснили инициативу с доступом Роскомнадзора к данным о звонках
Комментариев: 0