Власти Франции и Польши призвали остановить вывоз вакцин от ковида из ЕС

Власти Польши и Франции призывают остановить вывоз вакцин от коронавируса из Евросоюза. Об этом заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий после переговоров с французским президентом Эмманюэлем Макроном.

"Мы вместе с господином президентом Макроном призвали не вывозить вакцину", — сообщил Моравецкий.

Ранее сообщалось, что Польша вводит до 9 апреля общенациональный карантин в связи с нарастающей третьей волной коронавируса. В свою очередь, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ситуация с ковидом в Евросоюзе вновь ухудшается.

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