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Власти Франции и Польши призвали остановить вывоз вакцин от ковида из ЕС

В этих странах считают, что союз лишается значительной части запасов.

17 марта 2021, 22:25
<p>Фото © ТАСС / PA</p>

Фото © ТАСС / PA

Власти Польши и Франции призывают остановить вывоз вакцин от коронавируса из Евросоюза. Об этом заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий после переговоров с французским президентом Эмманюэлем Макроном.

"Мы вместе с господином президентом Макроном призвали не вывозить вакцину", — сообщил Моравецкий.

ВОЗ рекомендует продолжать вакцинацию препаратом АstraZeneca: польза превышает риски

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Ранее сообщалось, что Польша вводит до 9 апреля общенациональный карантин в связи с нарастающей третьей волной коронавируса. В свою очередь, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ситуация с ковидом в Евросоюзе вновь ухудшается.

Также напомним, что количество стран, в которых уже ограничили использование препарата AstraZeneca из-за сообщений о тромбозе и тромбоцитопении, приближается к 20. Государства, принявшие такое решение, заявили о необходимости дополнительных исследований препарата на предмет возможных побочных эффектов. Вместе с тем производитель вакцины по-прежнему опровергает информацию о возникновении тромбов из-за применения препарата, поскольку явных доказательств этому нет.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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