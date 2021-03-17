Предлагавший лечиться молитвами президент Танзании скончался после заражения ковидом

Вице-президент Танзании Самиа Сулуху Хассан сообщила о смерти главы государства Джона Магуфули. Это заявление она сделала в эфире государственного телевидения.

Президент страны ушёл из жизни в возрасте 61 года. Как сообщалось ранее, Магуфули серьёзно заболел коронавирусом, хотя до этого он предлагал гражданам лечиться от ковида молитвами. Также отмечалось, что глава государства находится в критическом состоянии в одной из больниц кенийской столицы Найроби. Помимо коронавируса у него также были проблемы с сердцем.

При этом некоторые политики страны опровергали сведения о том, что президент подхватил инфекцию и серьёзно болен. В последний раз Джон Магуфули появлялся на публике ещё 24 февраля. Он также заявлял, что в Танзании нет коронавируса.

Ранее сообщалось, что в Калифорнии на 78-м году жизни скончался известный американский дирижёр, экс-худрук Метрополитен-опера Джеймс Ливайн.

Авторы