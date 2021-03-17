Проблемы в работе социальной сети TikTok наблюдаются у пользователей из США. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

По сведениям сервиса, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов, у 84% сообщивших о неполадках американских пользователей есть проблемы с просмотром видео. Кроме того, 8% не могут войти в свою учётную запись, ещё у 7% не получается опубликовать файлы в приложении.