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Категорий: 18

Пользователи пожаловались на сбои в работе TikTok

В частности, проблемы возникли с просмотром видео.

17 марта 2021, 20:32
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Проблемы в работе социальной сети TikTok наблюдаются у пользователей из США. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

По сведениям сервиса, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов, у 84% сообщивших о неполадках американских пользователей есть проблемы с просмотром видео. Кроме того, 8% не могут войти в свою учётную запись, ещё у 7% не получается опубликовать файлы в приложении.

В России, Белоруссии и на Украине пожаловались на сбои в Telegram

В России, Белоруссии и на Украине пожаловались на сбои в Telegram

Напомним, в начале марта российские пользователи пожаловались на сбои в работе сервисов "Яндекса" — проблемы возникли при использовании почты.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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