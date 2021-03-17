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Регион
Опубликовано 17 марта 2021, 20:32

Пользователи заявили о проблемах в работе TikTok

Фото © Pixabay

Фото © Pixabay

В частности, проблемы возникли с просмотром видео.

Проблемы в работе социальной сети TikTok наблюдаются у пользователей из США. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

По сведениям сервиса, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов, у 84% сообщивших о неполадках американских пользователей есть проблемы с просмотром видео. Кроме того, 8% не могут войти в свою учётную запись, ещё у 7% не получается опубликовать файлы в приложении.

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Напомним, в начале марта российские пользователи пожаловались на сбои в работе сервисов "Яндекса" — проблемы возникли при использовании почты.

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Иван Косицын
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