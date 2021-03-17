В Волгограде 8-месячный малыш утонул, когда его купал брат-подросток
Мать детей в этот момент отлучилась в магазин.
Фото © Pixabay
В Волгограде восьмимесячный ребёнок утонул в ванне, когда его купал 16-летний брат. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.
По предварительной информации, вечером мама оставила малыша со старшим сыном, а сама ушла в магазин. Спустя некоторое время подросток решил искупать брата.
"Набрав воды в ванну примерно на 7 сантиметров, несовершеннолетний посадил мальчика на дно, оставив того одного на несколько минут, а по возвращении обнаружил брата без сознания, о чём сразу же сообщил матери", — отметили в ведомстве.
Когда мать вернулась домой, она сразу вызвала скорую помощь, а также пыталась сама оказать первую помощь маленькому ребёнку, однако спасти младенца не удалось.
В результате трагедии подростку потребовалась психологическая помощь, он госпитализирован. СК организовал проверку по факту гибели малыша, причина смерти ребёнка будет установлена по результатам проведения судебно-медицинской экспертизы.
Ранее сообщалось, что двое детей провалились под лёд и утонули в Саратовской области.
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