Навальный рассказал членам ОНК об отсутствии жалоб на содержание
Блогер сообщил, что у него хорошие отношения с другими осуждёнными.
Фото © ТАСС / Пресс-служба Мосгорсуда
У Алексея Навального нет жалоб на условия содержания в колонии в городе Покрове, где он отбывает наказание. Об этом сообщили посетившие его члены Общественной наблюдательной комиссии Владимирской области.
"Мы встретились, представились, интересовались его оценкой условий содержания в колонии. Понимаем, что человек только прибыл в учреждение и у него происходит период адаптации", — приводит РАПСИ слова председателя ОНК Вячеслава Куликова.
Навальный рассказал наблюдателям, что у него также нет жалоб на действия сотрудников колонии, нормальные отношения с другими осуждёнными.
Вячеслав Куликов пояснил, что посещение колонии было вызвано в том числе появлением в СМИ и соцсетях "искажённой информации" об условиях содержания в покровской ИК-2. Наблюдатели решили "посмотреть ещё раз всё своими глазами, побеседовать с лицами, там содержащимися, одним из которых и стал Навальный".
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Напомним, 2 февраля Навальному заменили условный срок на три с половиной года заключения по делу "Ив Роше". Его адвокаты обжаловали такое решение, но Мосгорсуд признал его законным. При этом судья учёл срок домашнего ареста Навального. С учётом этого он проведёт в колонии около двух с половиной лет. А 20 февраля блогера признали виновным по другому делу — о клевете на ветерана Игната Артёменко — и оштрафовали на 850 тысяч рублей.
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