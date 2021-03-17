Навальный рассказал членам ОНК об отсутствии жалоб на содержание

У Алексея Навального нет жалоб на условия содержания в колонии в городе Покрове, где он отбывает наказание. Об этом сообщили посетившие его члены Общественной наблюдательной комиссии Владимирской области.

"Мы встретились, представились, интересовались его оценкой условий содержания в колонии. Понимаем, что человек только прибыл в учреждение и у него происходит период адаптации", — приводит РАПСИ слова председателя ОНК Вячеслава Куликова.

Навальный рассказал наблюдателям, что у него также нет жалоб на действия сотрудников колонии, нормальные отношения с другими осуждёнными.

Вячеслав Куликов пояснил, что посещение колонии было вызвано в том числе появлением в СМИ и соцсетях "искажённой информации" об условиях содержания в покровской ИК-2. Наблюдатели решили "посмотреть ещё раз всё своими глазами, побеседовать с лицами, там содержащимися, одним из которых и стал Навальный".

Напомним, 2 февраля Навальному заменили условный срок на три с половиной года заключения по делу "Ив Роше". Его адвокаты обжаловали такое решение, но Мосгорсуд признал его законным. При этом судья учёл срок домашнего ареста Навального. С учётом этого он проведёт в колонии около двух с половиной лет. А 20 февраля блогера признали виновным по другому делу — о клевете на ветерана Игната Артёменко — и оштрафовали на 850 тысяч рублей.

Авторы