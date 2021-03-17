Больницу в Смоленске оштрафовали на 150 тысяч рублей после смерти пациента c коронавирусом

В Смоленске суд оштрафовал на 150 тысяч рублей областную клиническую больницу после смерти пациента, которого некорректно лечили от коронавируса. Об этом сообщается на сайте Промышленного районного суда города.

"ОГБУЗ "Смоленская областная клиническая больница" привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей за нарушение временных методических рекомендаций "Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции" при оказании медицинской помощи пациенту стационара, повлекшее за собой его смерть", — сказано в сообщении.

При этом отмечается, что представители медучреждения в суде заявляли, что смерть пациента наступила в связи с наличием у него ряда хронических заболеваний. В то же время суд посчитал такие доводы несостоятельными. Так, было установлено, что больница нарушила лицензионные требования и тем самым создала угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан.

Согласно данным оперативного штаба на сегодня, с начала пандемии в регионе от ковида умерло всего 680 человек. При этом суммарно там было зафиксировано более 27 тысяч случаев заражения.

А недавно в Санкт-Петербурге медики спасли пациента с CoViD-19, сердце которого за ночь останавливалось десять раз. Уже при госпитализации мужчину сразу направили в реанимацию, где у него и произошла остановка кровообращения.

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