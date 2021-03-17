Захарова назвала недоразвитой мысль украинского посла с призывом к Германии "вернуть" Крым

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что украинский посол в ФРГ Андрей Мельник, говоря о "моральной ответственности" Берлина перед Киевом за нацистскую оккупацию Крыма, забывает, что в то время полуостров находился в составе РСФСР, то есть России. Об этом дипломат написала на своей странице в "Фейсбуке".

"Раз посол Украины воззвал к "моральной ответственности" Берлина, то не должен был оставлять свою мысль, как всегда, недоразвитой. Ему следовало бы напомнить немецким друзьям, что нацистская Германия оккупировала Крым, который находился в составе России/РСФСР, и если кому за это и должны, то Москве, а не Киеву", — отметила Захарова.

Говоря о современной моральной ответственности Германии перед Незалежной, представитель МИД РФ заметила, что "лучше было бы отнести её к поддержке антиконституционного переворота на Украине, невыполнению украинским руководством своих обязательств по Минским договорённостям, нарушению свободы слова и ущемлению прав коренных народов".

"Поскольку Берлин сносит подобные и далеко не первые исторические аллюзии посла Украины, так, значит, их можно развивать и нам? Услышали. Будем", — написала Захарова.

Напомним, посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Берлин должен использовать все политические и экономические инструменты для "возвращения" Крыма Незалежной, поскольку ФРГ "в ответе" перед Киевом за насилие нацистов и миллионы жертв террора.

Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно и Россия не будет ни с кем обсуждать возврат полуострова Украине. По данным ВЦИОМа, к воссоединению Крыма с РФ сейчас положительно относится почти 90% россиян.

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