Киев обвинил Иран в сокрытии истинных причин катастрофы с украинским "боингом"

Окончательный отчёт Ирана по катастрофе украинского самолёта в окрестностях Тегерана в январе 2020 года является циничной попыткой скрыть истинные причины трагедии. Такое мнение высказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"То, что мы сегодня видим в опубликованном отчёте, не что иное, как циничная попытка скрыть истинные причины уничтожения нашего самолёта", — приводит страница министерства в соцсети "Фейсбук" слова дипломата.

По словам Кулебы, анализ документа показывает многочисленные нарушения международных стандартов, которые Иран допустил при проведении расследования. Кроме того, глава МИД назвал его предвзятым, доказательства — выборочными, а выводы — обманчивыми.

"Это не отчёт, это сборник манипуляций, цель которых — не выяснить истину, а оправдать Иран. Иран не нашёл сил, чтобы признать свою ответственность", — заявил Кулеба.

Министр заметил, что Иран не воспользовался ни одной из 90 отправленных Киевом страниц замечаний и предложений к проекту отчёта. Украина, по его словам, будет добиваться наказания Тегерана за это преступление.

Напомним, лайнер Boeing 737-800 Международных авиалиний Украины выполнял рейс по маршруту Тегеран — Киев. Самолёт был сбит рано утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта иранской столицы. Погибло 176 человек — граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. В Тегеране заявили, что "боинг" был сбит из-за ошибки в настройках комплекса ПВО.

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