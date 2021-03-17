"Ак Барс" разбил "Салават" в первом матче второго раунда Кубка Гагарина

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) стартовали серии 1/4 плей-офф Кубка Гагарина. В Казани "Ак Барс" в игре под номером один уверенно переиграл уфимский "Салават Юлаев" — 4:1.

Голами в составе татарстанской команды отметились Патрис Кормье (большинство), Михаил Глухов, Дмитрий Воронков (меньшинство) и Найджел Доус.

По два очка за результативные передачи заработали Альберт Яруллин и Андрей Педан.

У "Салавата" единственный точный бросок нанёс Владислав Картаев.

Второй матч серии состоится 19 марта также в Казани.

КХЛ. Кубок Гагарина. 1/4 финала

"Ак Барс" — "Салават Юлаев" — 4:1 (1:0; 3:1; 0:0), в серии — 1–0.

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