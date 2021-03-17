Дзюба вновь не реализовал пенальти

Нападающий петербургского "Зенита" Артём Дзюба на 45-й минуте встречи с ЦСКА не реализовал пенальти. 11-метровый удар был назначен за игру рукой Марио Фернандеса. Интересно, что 8 марта во время матча с "Рубином" Артёму также не удалось реализовать пенальти.