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Дзюба вновь не реализовал пенальти

Матч 23-го тура чемпионата России по футболу между ЦСКА и "Зенитом" проходит в Москве на "ВЭБ-арене".

17 марта 2021, 18:13

Скриншот © "Матч ТВ"

Нападающий петербургского "Зенита" Артём Дзюба на 45-й минуте встречи с ЦСКА не реализовал пенальти. 11-метровый удар был назначен за игру рукой Марио Фернандеса. Интересно, что 8 марта во время матча с "Рубином" Артёму также не удалось реализовать пенальти.

Отметим, что на 33-й минуте Дзюба забил гол, сделав счёт на табло 1:1. У армейцев отличился Саломон Рондон, который несколько лет назад выступал за "Зенит".

Матч ещё продолжается.

Авторы
Галина Глазко
Галина Глазко

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