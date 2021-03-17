Дзюба вновь не реализовал пенальти
Матч 23-го тура чемпионата России по футболу между ЦСКА и "Зенитом" проходит в Москве на "ВЭБ-арене".
Скриншот © "Матч ТВ"
Нападающий петербургского "Зенита" Артём Дзюба на 45-й минуте встречи с ЦСКА не реализовал пенальти. 11-метровый удар был назначен за игру рукой Марио Фернандеса. Интересно, что 8 марта во время матча с "Рубином" Артёму также не удалось реализовать пенальти.
Акинфеев взял пенальти от Дзюбы и обновил рекорд по числу отбитых 11-метровых – его не переиграли уже 20 раз в чемпионатах России 👏👏👏— Матч ТВ (@MatchTV) March 17, 2021
Лови сейв Игоря и эмоции по поводу назначения точки 😡 pic.twitter.com/lg9ehO63jX
Отметим, что на 33-й минуте Дзюба забил гол, сделав счёт на табло 1:1. У армейцев отличился Саломон Рондон, который несколько лет назад выступал за "Зенит".
Матч ещё продолжается.
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