Мир смирился, что русские на колени не встают

Русские в очередной раз доказали Западу, что на колени не встают. Если в ноябре прошлого года главные медийные площадки облетело фото спокойно стоящего российского футболиста Газинского в окружении упавших на колени мультимиллионеров "Челси", то сегодня о нашем национальном кредо напомнили российские судьи во главе с Сергеем Карасёвым. Российская бригада арбитров не стала падать ниц перед матчем "Манчестер Сити" с "Боруссией". В ответ UEFA лишь напомнила, что акции с преклонением колена проводятся в знак солидарности с движением Black Lives Matter в добровольном порядке. И это всего лишь рекомендация — наказывать судей из России не будут.

Футболист Юрий Газинский (справа). Фото © Twitter / futebolnomundo

Почему же тогда современный мир свободных ценностей так повинуется рекомендациям, забыв и своё доблестное прошлое, и настоящее. Рекомендовано вставать на колени, и все встают. Рекомендовал западный обком ненавидеть Россию — и самые раскрученные медиа Америки и Европы голословно решают, какой должна быть политика Москвы и кого должен избрать русский народ.

В авторитарном СССР считалось мейнстримом "держать фигу" в кармане и сомневаться в партийной идеологии. Но западная реальность вкручивает гайки по "Фаренгейту 451", и утопия становится реальностью — когда знаковых актёров, позволивших себе поддержать Трампа или раскритиковать Байдена, не просто лишают ролей, но и рушат им карьеры. Как произошло со звездой женского ММА и актрисой Джиной Карано, которая лишилась роли в популярном сериале "Мандалорец" из-за серии постов в Instagram, где сравнила нынешний политический режим с нацистской Германией. За фигу в кармане отрежут руку, и это не шутка.

Сомневающимся западным интеллектуалам даже уготован свой безконтрактный ГУЛАГ. Вспомним "маму" Гарри Поттера — от Джоан Роулинг отказался собственный "сын", актёр Дэниел Рэдклифф, который благодаря роли Гарри Поттера получил известность и миллионы. Только потому, что она напомнила, что дети рождаются от мужчины и женщины. В западном обществе вспоминать об этом стало опасно.

Более того, сегодняшние тоталитарные тренды становятся завтрашним днём. А решают, каким станет это завтра, геи и лесбиянки, словно партийный цензор. Фильмы и сказки для всего мира теперь производятся с учётом новых трасгендерных норм. Например, создатели самого популярного на сегодняшний день комикса "Марвел" заявили, что новый Капитан Америка станет геем. Как говорится, какая Америка — такой и капитан. И Европа тут только в роли гарсона с её мультикультурной резнёй голов учителям после утреннего круассана и созданием национальных анклавов по периметру крупных и не очень столиц ЕС.

Куда послать такую реальность, большинство обычных людей долго выбирать, думаю, не будут. Один путь сверкает отрубленными головами и падающими на колени политиками, спортсменами и первосвященниками, целующими ноги даже не прихожан, второй — охотой на ведьм, но в качестве ведьм выбраны последние силы сопротивления, люди, которые ещё не потеряли разум. Вот он, новый мир, в котором вера Саладина явно за пределами ЕС, а крестоносцев нет и в помине. Кто вернёт похищенную Европу? И останется ли тот, кому её возвращать? Ведь, когда уничтожаешь свои скрепы, тебе вручают чужие.

Вернёмся к нашим футболистам и судьям. Означает ли, что они, как и другие русские, не падающие по первому требованию на колени, против движения BLM и прав чернокожих? Отнюдь. Русские понимают простую вещь, которую давно забыли представители некогда великой европейской цивилизации.

Слоганы, жесты и приказы толпы ничего не значат, значат только дела. Зачем брать на себя чужие грехи, нам достаточно своих. Какое отношение российские футболисты имеют к европейской и американской работорговле? В чём нам каяться? За что платить? Если вспомнить крепостное право, так дворяне — единственные, кто ковал рабов из собственного населения, сходного с ним по этносу и культуре. Мы уже не раз сбрасывали своё прошлое с парохода истории, дважды за век разрушали скрепы, чтобы понять — такая дорога никуда не приведёт. Теперь пора вернуть традиционные ценности: любовь к ближнему, крепкую семью, уважение к другим расам, народам и культурам.

То, что американские белые сегодня вспомнили, как веками унижали американских чёрных, для нас ничего не значит. Мы всегда знали, что расизм — это зло. Мы росли в многонациональной стране, где никому не приходило в голову создавать гетто для любой этнической группы. Тем страннее для русских выглядит попытка Америки, где уничтожили индейцев и ещё 40 лет назад не разрешали чёрным садиться в один автобус с белыми, учить нас толерантности и просить прощения за свои грехи.

На ролике с европейского матча, взявшего моду вставать на колени, судьи из России и Белоруссии в очередной раз напомнили миру, что русские тут ни при чём. Хотите жить в тоталитарном мире, под гнётом страха потерять свои миллионы — живите. А тех, кто позволит себе не слиться с толпой, лишат денег и карьеры, подавят волю и аннулируют будущее. Разве о правах чёрных думают футболисты, вставая на колени? Скорее о том, как не выпасть из обоймы, а в глазах — испуганное восхищение — русские не встают на колени. Но мы-то помним, что русский мужчина встаёт на колени только в трёх случаях — перед иконами, флагом и любимой женщиной.

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