Греция пообещала обеспечить россиян шенгенскими визами

"Ответственность за выдачу виз для посещения нашей страны всецело лежит на нашем генконсульстве. Так что мы можем обеспечить выдачу шенгенских виз всем, кто желает посетить нашу страну", — указала дипломат.

Ранее Лайф рассказывал, что Греция начнёт принимать российских туристов с 14 мая. До этого времени в стране будут привиты все работники туротрасли. Открыть границы для россиян в мае может и Испания, а в июне — Израиль. Кроме того, один из самых популярных островов Индонезии — Бали — может начать принимать туристов в середине 2021 года.