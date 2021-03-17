Греция пообещала обеспечить россиян шенгенскими визами
Туристов из РФ Эллада ждёт уже в мае.
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Греция готова обеспечить выдачу шенгенских виз туристам из России, намеренным посетить Элладу. Об этом заявила в среду греческий посол в Москве Екатерини Нассика в эфире телеканала "Россия 24".
"Ответственность за выдачу виз для посещения нашей страны всецело лежит на нашем генконсульстве. Так что мы можем обеспечить выдачу шенгенских виз всем, кто желает посетить нашу страну", — указала дипломат.
Напомним, Греция признала сертификат о вакцинации "Спутником V". Туристы, привившиеся отечественным препаратом, смогут не проходить тестирование на коронавирус перед путешествием.
Ранее Лайф рассказывал, что Греция начнёт принимать российских туристов с 14 мая. До этого времени в стране будут привиты все работники туротрасли. Открыть границы для россиян в мае может и Испания, а в июне — Израиль. Кроме того, один из самых популярных островов Индонезии — Бали — может начать принимать туристов в середине 2021 года.
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