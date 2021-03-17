Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Попова призвала россиян отказаться от поездок за рубеж на майские праздники

Однако есть шансы на открытие границ с ещё несколькими странами уже в обозримом будущем.

17 марта 2021, 17:55
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков

Россиянам на майские праздники необходимо остаться внутри страны и не выезжать за рубеж для сохранения собственного здоровья. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Мне кажется, планируя свои праздничные дни майские, или если отпуска у кого-то сейчас, лучше всё-таки их провести внутри страны", — сказала она в программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

При этом Попова уточнила, что шансы на открытие границ в мае с некоторыми странами не сокращаются, но, чтобы поберечь своё здоровье, лучше остаться в России, тем более в стране постоянно происходит отмена введённых ограничений.

В России разрабатывают сертификат вакцинации от ковида для заграничных поездок

В России разрабатывают сертификат вакцинации от ковида для заграничных поездок

Ранее Лайф сообщал, что уже в мае для россиян могут открыть границы Греция и Испания, а в июне — Израиль. Кроме того, один из самых популярных островов Индонезии — Бали — может начать принимать туристов в середине 2021 года.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1