Попова призвала россиян отказаться от поездок за рубеж на майские праздники
Однако есть шансы на открытие границ с ещё несколькими странами уже в обозримом будущем.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков
Россиянам на майские праздники необходимо остаться внутри страны и не выезжать за рубеж для сохранения собственного здоровья. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Мне кажется, планируя свои праздничные дни майские, или если отпуска у кого-то сейчас, лучше всё-таки их провести внутри страны", — сказала она в программе "Вести" на телеканале "Россия-1".
При этом Попова уточнила, что шансы на открытие границ в мае с некоторыми странами не сокращаются, но, чтобы поберечь своё здоровье, лучше остаться в России, тем более в стране постоянно происходит отмена введённых ограничений.
Ранее Лайф сообщал, что уже в мае для россиян могут открыть границы Греция и Испания, а в июне — Израиль. Кроме того, один из самых популярных островов Индонезии — Бали — может начать принимать туристов в середине 2021 года.
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