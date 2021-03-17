В Думу внесли законопроект о конфискации автомобилей за "пьяные" аварии с тяжкими последствиями

Речь идёт о ДТП с причинением серьёзного вреда здоровью или повлёкших смерть людей.

Сегодня орган законодательной власти Башкирии — Курултай — внёс в Государственную думу законопроект о конфискации транспортных средств у нетрезвых водителей, по вине которых произошли аварии с жертвами или пострадавшими. Текст документа опубликован в думской электронной базе.

Так, авторы инициативы предлагают внести изменения в Уголовный кодекс РФ, введя "обязательную конфискацию автомобиля или другого механического транспортного средства, принадлежащего на праве собственности осуждённому или иному законному владельцу, за совершение с применением данного транспортного средства преступлений". В частности, речь идёт о дорожных происшествиях, произошедших по вине пьяных водителей, в результате которых был причинён тяжкий вред здоровью или же повлёкших смерть одного, двух или более лиц.

"Представленный законопроект является очередной попыткой внести вклад в решение актуальной проблемы в российском обществе, а именно снизить количество дорожно-транспортных происшествий по вине нетрезвых водителей", — указывают разработчики в пояснительных материалах.

Однако, как стало известно, в правительстве инициативу не поддержали. В официальном отзыве кабмина говорится, что конфискация — это лишение права собственности "на имущество, определённым образом связанное с совершением нарушения". При этом отмечается, что собственник автомобиля может передать его иному лицу, даже не подозревая, что тот станет виновником ДТП.

Как пояснили в правительстве, такой подход к конфискации автомобиля у собственника, не привлечённого к ответственности и не виновного в совершении преступления, противоречит основным принципам Конституции РФ. "На основании вышеизложенного законопроект Правительством России не поддерживается", — сказано в отзыве.