В Роспотребнадзоре рассказали, как "британский" коронавирус-мутант попал в Россию

"Два случая выявления "южноафриканского" штамма, они были связаны с тем, что россияне посещали в одном случае Южно-Африканскую Республику, а в другом случае — Занзибар. А "британский" штамм — чаще всего это Эмираты, это Дубай и это Европа, из европейских стран несколько случаев таких завозов мы тоже видим", — сказала глава Роспотребнадзора в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на телеканале "Россия-1".