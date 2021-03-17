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В Роспотребнадзоре рассказали, как "британский" коронавирус-мутант попал в Россию

Никто из пациентов не болел тяжело.

17 марта 2021, 17:33
<p>Фото © Сергей Карпухин / ТАСС</p>

Фото © Сергей Карпухин / ТАСС

Пациенты с "британским" коронавирусом-мутантом, выявленные в РФ, привезли инфекцию из ОАЭ и стран Европы. Об этом рассказала главный государственный санитарный врач страны Анна Попова.

"Два случая выявления "южноафриканского" штамма, они были связаны с тем, что россияне посещали в одном случае Южно-Африканскую Республику, а в другом случае — Занзибар. А "британский" штамм — чаще всего это Эмираты, это Дубай и это Европа, из европейских стран несколько случаев таких завозов мы тоже видим", — сказала глава Роспотребнадзора в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

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У жителей Ростовской области заподозрили заражение "британским" коронавирусом-мутантом

Попова отметила, что специалисты ограничивают вероятное распространение вируса и отслеживают круг людей, с которым контактировали заразившиеся новыми штаммами инфекции. Она добавила, что тяжело заболевших "британским" или "южноафриканским" вариантом ковида в России выявлено не было.

В России зарегистрировали тест-систему для выявления разных штаммов ковида

В России зарегистрировали тест-систему для выявления разных штаммов ковида

В январе Лайф писал, что в России зарегистрировали первый случай опасного "британского" штамма коронавируса. Учёные выделили его образец для изучения. Лайфу удалось выяснить личность нулевого для страны пациента.

Попова заявила о стабилизации ситуации с ковидом в России

Попова заявила о стабилизации ситуации с ковидом в России

Авторы
Сидорова Эмила
Сидорова Эмила

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