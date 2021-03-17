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Категорий: 18

Попова заявила о стабилизации ситуации с ковидом в России

Число заболевших инфекцией снижается с каждым днём.

17 марта 2021, 17:31
<p>Фото © Валерий Шарифулин / ТАСС</p>

Фото © Валерий Шарифулин / ТАСС

Ситуация с коронавирусом в РФ стабилизируется, при этом остаётся напряжённой. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Ситуация эпидемическая стабилизируется. Количество заболевших ежедневно снижается. Но вместе с тем ситуация остаётся напряжённой", — заявила главный государственный санитарный врач страны в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

Отметим, что за минувшие сутки впервые с октября было выявлено менее 9 тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. При этом выздоровело свыше десяти тысяч человек.

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Авторы
Сидорова Эмила
Сидорова Эмила

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