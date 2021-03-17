Попова заявила о стабилизации ситуации с ковидом в России
Число заболевших инфекцией снижается с каждым днём.
Фото © Валерий Шарифулин / ТАСС
Ситуация с коронавирусом в РФ стабилизируется, при этом остаётся напряжённой. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Ситуация эпидемическая стабилизируется. Количество заболевших ежедневно снижается. Но вместе с тем ситуация остаётся напряжённой", — заявила главный государственный санитарный врач страны в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на телеканале "Россия-1".
Отметим, что за минувшие сутки впервые с октября было выявлено менее 9 тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. При этом выздоровело свыше десяти тысяч человек.
Ранее директор центра имени Гамалеи, разработавшего вакцину "Спутник V", Александр Гинцбург допустил, что переболевшим коронавирусом может понадобиться только одна доза вакцины.
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