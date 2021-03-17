Первый пассажир совершил перелёт с использованием санитарного паспорта Travel Pass

Первый путешественник, использующий приложение Travel Pass для предоставления данных о состоянии здоровья, совершил перелёт из Сингапура в Лондон. Об этом сообщается на сайте Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

"Успешное внедрение приложения Travel Pass в этом испытании с пассажирами Сингапурских авиалиний демонстрирует, что технология может безопасно, удобно и эффективно помочь путешественникам и правительствам в управлении медицинскими документами, удостоверяющими личность туриста", — сказал генеральный директор IATA Александр де Жуниак.

И.о. старшего вице-президента по маркетинговому планированию Сингапурских авиалиний Джоанн Тан отметила, что цифровые медицинские данные пассажиров будут иметь важное значение для открытия границ и постепенного снятия ограничений на поездки.

При совершении перелёта пассажир устанавливает на смартфон приложение, которое становится цифровой версией его паспорта. В нём можно ввести данные о рейсе, чтобы узнать об ограничениях и требованиях к поездке, а также получать результаты тестов и подтверждение того, что они соответствуют необходимым требованиям.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заметил, что Россия весьма скептически относится к введению сертификатов по коронавирусу для путешественников.

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