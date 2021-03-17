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Категорий: 18

Сожжённый детьми памятник Воину-освободителю восстановят ко Дню Победы

В администрации Татарстана отметили, что это "обязательство перед страной и ветеранами".

17 марта 2021, 17:27
<p>Фото © МЧС Республика Татарстан</p>

Фото © МЧС Республика Татарстан

Власти Заинского района и отделение партии "Единая Россия" в Татарстане пообещали к 9 Мая 2021 года восстановить сгоревший дотла памятник Воину-освободителю.

"Времени осталось немного, но мы обязаны это сделать, это наше обязательство перед страной, республикой, ветеранами", — сказала зампредседателя Госсовета Татарстана Татьяна Ларионова.

Момент поджога детьми памятника Воину-освободителю в Татарстане попал на видео

Момент поджога детьми памятника Воину-освободителю в Татарстане попал на видео

Она отметила, что инцидент в Заинске вызвал небывалый общественный резонанс и "ранил каждого, кто о нём узнал". В свою очередь, глава Заинского района Разиф Каримов подтвердил, что работы по восстановлению будут выполнены в срок.

Напомним, 16 марта вечером четверо школьников жгли на Вечном огне еловые ветви, а затем подпалили находившийся рядом венок, после чего огонь перекинулся на памятник и уничтожил его. Прибывшие спасатели огонь потушили, однако монумент спасти не удалось — от него остался лишь металлический каркас. Ранее Лайф писал, что правоохранители уже установили личности вандалов. Ими оказались дети в возрасте от 9 до 11 лет.

Под Саратовом дети плевали в Вечный огонь и пытались затушить его ногами

Под Саратовом дети плевали в Вечный огонь и пытались затушить его ногами

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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