Названы самые подорожавшие за неделю продукты

В России продолжают расти цены на некоторые продукты. Так, стоимость картофеля и сахарного песка с 10 по 15 марта выросла на 2,6% и 0,4%, следует из материалов Росстата.

Согласно данным статистического ведомства, ценники продолжают расти и на морковь, в среднем она подорожала на 3%, стоимость лука повысилась на 1,3%, капусты — на 1%, а яиц — на 0,9%.

Что касается мяса, то цены на баранину увеличились на 2,3%, говядина подорожала на 0,8%, а свинина — на 0,4%. Также куриное мясо стало дороже на 1,6%, а цена на рыбу в среднем увеличилась на 0,3%.

Между тем некоторые продукты уже вторую неделю подряд дешевеют. В частности, цены на свежие огурцы снизились на 6,6%, а на помидоры — на 2,1%. Также сметана и пшено подешевели на 0,4%, цены на пшеничную муку снизились на 0,3%, на сливочное масло — на 0,2%, а шоколадные конфеты в среднем подешевели на 0,1%.

Отмечается, что на печенье, чёрный чай и соль цены не изменились.

Ранее Лайф собрал потребительские корзины в "Пятёрочке", "Перекрёстке" и "Ашане" из продуктов, которые продаются под собственными торговыми марками ретейлеров, и выяснил, как изменилась стоимость продуктов. Цены большинства товаров по сравнению с февралём стали выше.

Авторы